«Программы» для школ РФ появились на портале нормативных актов. В документах описаны навыки и знания, которые должны быть у юных россиян, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Медиазона».

Министерство просвещения в курс истории Российской Федерации для старшекласников включило войну против Украины, которая в учебниках будет представлена как «государственный переворот в Украине 2014 года».

В рамках этого предмета также школьникам расскажут о «воссоединении» Крыма и Севастополя с РФ, «гуманитарной поддержке Л/ДНР», «СВО» и антироссийских санкциях Запада.

Кроме того, для 10-11 классов в ОБЖ добавили модуль «Элементы начальной военной подготовки». Молодых россиян хотят научить бросать гранаты Ф-1 и РГД-5, стрелять из автомата Калашникова, атакже оказывать первую помощь в бою.

Также в программу для старшеклассников включили модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму». На этих уроках детям расскажут о наказаниях, предусмотренных Уголовным кодексом, «леворадикальных сообществах», «праворадикальных группировках нацистской направленности» и «деструктивных молодежных субкультурах и экстремистских объединениях».

Напомним, что в Крыму на школьницу написали донос. Ученица восьмого класса игнорировала российский гимн и отвечала детям «Слава Украине».