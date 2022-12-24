Как сообщает «НБН«, на своей странице в микроблоге Twitter дипломат назвала очень жестокой новую атаку россиян на недавно деоккупированный областной центр.

«Местные жители и без того пострадали, когда отступившая российская армия отключила электричество и воду. Согласно предварительным данным, большое количество жертв и раненных. Это очень ужасно, особенно в канун Рождества», — подчеркнула Бринк.

Ранее стало известно, что войска РФ сегодня утром войска РФ обстреляли центральную часть Херсона. Сперва поступила информация о пяти погибших и двух десятках раненных, но позже поступила информация об уже 35 раненных, а число жертв вражеского обстрела выросло до восьми человек.

Вместе с тем руководитель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич рассказал, что массированный удар россиян стал причиной смерти 7 человек, 58 жителей областного центра получили ранения, из них 18 находятся в тяжелом состоянии.

Также президент Украины Владимир Зеленский, комментируя утренний обстрел Херсона, заявил, что считает обстрел Херсона убийством и террором и отметил, что миру нужно видеть и понимать, с каким абсолютным злом воюет Украина.