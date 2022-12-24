Как передает «НБН«, об этом идет речь в тексте сообщения на Twitter-странице разведки Великобритании.

«Скорее всего, Россия ввела ограничение на нанесение дальнобойных ударов по объектам украинской инфраструктуры примерно один раз в течение недели в связи с ограниченными запасами крылатых ракет», — сообщили специалисты.

Более того, оккупанты столкнулись с нехваткой артиллерийских боеприпасов, что является фактором сдерживания крупномасштабных наступательных операций.

«Фактором уязвимости нынешней оперативной схемы России является то, что даже для обычного ведения оборонительных наступательных операций в районе протяженной линии на фронте и предусматривает значительный ежедневный расход ракет и снарядов», — подчеркивается в тексте отчета.

Ранее в средствах массовой информации, со ссылкой на данные украинской разведки, предупредили, что страна-оккупант Россия ведет подготовку очередному массированному ракетному удару по Украине 22 или 23 декабря. Но, в конечном счете, обстрелов территории нашей страны не было.