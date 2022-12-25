Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщения местного населения и российских телеграм-каналов, около четырех часов утра люди слышали сразу несколько взрывов. Известно, что сам аэродром «Халино» размещается на восточной окраине Курска. Более того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину он был закрыт для гражданских полетов. В настоящее время на нем базируются истребители армии РФ.

После того, как в городе прогремели взрывы, местное население мгновенно подверглось панике. Люди активно стали комментировать произошедшее в Интернете.

При этом в телеграм-каналах появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором можно услышать мощный взрыв.

Напомним, ранее вчера мы уже писали об атаке беспилотников на нефтебазу в Крыму.