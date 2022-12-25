Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», в материале немецкой газеты Neue Zürcher Zeitung приводится анализ, сделанный Министерством обороны Германии, в котором говорится, что первым вариантом для России является масштабное наступление России на территории Луганской и Донецкой областей. При этом армия Республики Беларусь будет выполнять отвлекающую роль. А именно, белорусы якобы начнут разворачивать вооружение вблизи украинской границы.

Также в документе говорится, что самопровозглашенный лидер Беларуси не пойдет напрямую воевать против Украины.

Вторым же сценарием РФ может быть такой, согласно которому белорусы таки вторгнуться в Украину и пойдут наступлением на столицу – город Киев. А войска Путина в это время начнут наступление по всему Востоку Украинского государства. Также не исключен удар по Западным областям нашей страны, чтобы отрезать поставки военной техники, которую Киеву передают западные партнеры. Таким образом, враг попытается вынудить Украину капитулировать.

Хотя в Минобороны Германии, как пишет пресса, считают второй вариант маловероятным, ведь он более масштабный и потребует от России привлечения гораздо больших ресурсов, исключать его полностью не стоит.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что Москва якобы стремится как можно быстрее завершить войну, начатую Кремлем в Украине.