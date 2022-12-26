Как информирует «НБН», в Телеграм ситуацию также прокомментировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, опровергнув информацию, что в городе проводится эвакуация.

В частности, чиновник заявил, что распространяемая в прессе информация о якобы объявленной эвакуации из Энгельса, является «наглой ложью». Более того, он заявил, что за распространение заведомо ложной информации будет наказываться уголовной ответственностью.

Он добавил, что никаких ЧП в жилых кварталах города не произошло. Также, по его словам, «никакой угрозы для жителей абсолютно нет». Бусаргин подчеркнул, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Примечательно, что губернатор Саратовской области не стал рассказывать о последствиях в результате взрывов на самом аэродроме, где расположена стратегическая авиация, а именно – бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. По его словам, на объекте продолжается проверка.

Дословно из заявления Бусаргина:

«Все сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры».

Также в Сети были опубликованы короткие видеоролики со взрывами на российской стратегической авиабазе в Энгельсе. На кадрах можно увидеть как сам момент взрыва, так и услышать вой сигнала воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на военном аэродроме в Мачулищах загорелся один из российских МиГ-31К.