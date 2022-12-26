Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Минобороны России, взрывы на военном аэродроме в Саратовской области произошли из-за сбития системами ПВО РФ украинского беспилотного летательного аппарата. Но в результате падения осколков не обошлось без жертв среди российских военнослужащих.

По данным ведомства, на аэродроме «Энгельс» в результате чрезвычайного происшествия погибли три военнослужащих армии России.

В Министерстве обороны России добавили, что в понедельник, 26 декабря, средства противовоздушной обороны РФ «сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» БПЛА сил Украины».

Дословно из обнародованного сообщения:

«В результате падения обломков сбитого беспилотника три российских военнослужащих, которые находились на аэродроме, получили ранения, несовместимые с жизнью».

В это же время в оборонном ведомстве России добавили, что самолеты ВКС РФ при этом не пострадали. Также Минобороны не опубликовало ни одной фотографии с места событий.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что на аэродроме стратегической авиации ВКС РФ в Саратовской области прогремели взрывы.