В среду, 21 декабря, бывший «главный космонавт» Российской Федерации получил ранение в донецком ресторане, где праздновал свой день рождения. Помощник Рогозина сообщал, что политика госпитализировали и угрозы его жизни нет, информирует «НБН».

Как писали росСМИ, экс-глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и осколочное ранение левого бедра. В частности, один осколок размером 3×4 мм, по словам Рогозина, вошел выше правой лопатки.

Врачи заявляли, что они не могут извлечь осколок от снаряда из тела путинского чиновника. Из оккупированного Донецка его отправили в медицинское учреждение в Ростов-на-Дону, сейчас его намерены перевезти в Москву.

Как пишет пропагандистское агентство «ТАСС», по словам Рогозина, он сейчас готовится к операции. Осколок находится в шейном позвонке, который нельзя оставлять из-за возможного паралича, однако и вытащить его тоже проблематично, над чем ломают голову врачи.

Напомним, что вместе с Рогозиным в донецком ресторане был ранен «глава правительства ДНР» Виталий Хоценко.