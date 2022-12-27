Как информирует «НБН» со ссылкой на «Зеркало недели», об этом Лавров заявил в интервью «ТАСС». Согласно его словам, «неназванные официальные лица» в Министерстве обороны Штатов угрожают физическим устранением Путину.

Дословно из заявления Сергея Лаврова:

«В Вашингтоне пошли дальше, чем другие. Там неназванные какие-то официальные лица из Минобороны США фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавительный удар». По сути, речь идет об угрозах физического устранения главы РФ. И если все же кто-то вынашивает в голове такие идеи, то этому кому-то нужно очень хорошо подумать о вероятных последствиях таких планов».

При этом Сергей Лавров не стал уточнять, чьи именно слова он имел в виду. По всей видимости, глава МИД России ссылался на сентябрьскую статью Newsweek, в которой неназванные военные источники заявили, что варианты ответа на применение Россией ядерного оружия на территории Украины включают в себя «обезглавительный удар», который позволит «убить Путина в самом сердце Кремля».

Ранее Сергей Лавров пояснил, почему РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины.