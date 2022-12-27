Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное Энтони Блинкеном в социальной сети «Твиттер», Соединенные Штаты Америки и союзники будут делать все возможное для того, чтобы помочь защитить и в случае необходимости отремонтировать критическую инфраструктуру Украины.

Дословно из сообщения Блинкена:

«Мы будем продолжать оставаться с Украинским государством столько, сколько эту будет нужно. Впереди украинцев ждет тяжелая зима, и мы будем без устали работать с «Большой семеркой» и другими партнерами, чтобы отремонтировать, заменить и защитить энергетическую инфраструктуру Украины».

Ранее Энтони Блинкен озвучил дату передачи систем ПВО для Украинского государства.