Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», премьер-министр Канады в интервью CBC заявил, что его страна обязательно присоединиться к усилиям мирового сообщества по послевоенному восстановлению Украинского государства.

Дословно из заявления Джастина Трюдо:

«Канада однозначно присоединиться к реконструкции, однако ключевой должна быть именно Украина. Они самостоятельно должны решать вопрос о том, как и каким образом им нужно восстанавливаться».

Он добавил, что на протяжении всего времени отмечает это во время общения с президентом и союзниками Украинского государства.

«Да, для восстановления Украины нужен будет план Маршала. Понадобятся инвестиции. А всем нам стоит приобщиться. Впрочем, в центре должна быть именно Украина».

Ранее уже сообщалось о том, что Канада отправила сотни своих военных инструкторов в помощь для обучения украинских защитников в Великобритании.