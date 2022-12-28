Российские СМИ пишут, что в поселке Персиановский сгорел дотла новый большой корпус 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Соответствующие кадры опубликовали в Сети, информирует «НБН».
На видео заметно, что казарма российских военных горела по всей площади, огонь охватил все два этажа здания. По всему поселку разнесся черный дым.
Информации о пострадавших нет, кроме того, в России не называют причины возгорания воинской части и время ликвидации пожара.
Казарму построили всего шесть лет назад, где базировалась 150-я мотострелковая дивизия армии России, которая действовала в Украине на Херсонском направлении.
Отметим, что в понедельник, 25 декабря, произошел масштабный пожар и взрывы на складах в российском Новосибирске.
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