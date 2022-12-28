Российские СМИ пишут, что в поселке Персиановский сгорел дотла новый большой корпус 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Соответствующие кадры опубликовали в Сети, информирует «НБН».

На видео заметно, что казарма российских военных горела по всей площади, огонь охватил все два этажа здания. По всему поселку разнесся черный дым.

Информации о пострадавших нет, кроме того, в России не называют причины возгорания воинской части и время ликвидации пожара.

Казарму построили всего шесть лет назад, где базировалась 150-я мотострелковая дивизия армии России, которая действовала в Украине на Херсонском направлении.

Отметим, что в понедельник, 25 декабря, произошел масштабный пожар и взрывы на складах в российском Новосибирске.