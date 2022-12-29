Как информирует «НБН» со ссылкой на российский телеграм-канал ASTRA, утром двадцать девятого декабря в Брянской области была уничтожена российская система противовоздушной обороны С-300.

Согласно данным российского канала, сегодня утром массированный обстрел был зафиксирован в Унецком районе, что в Брянской области. Беспилотные летательные аппараты скинули на указанной местности взрывные устройства прямо на позиции Минобороны России.

В результате такого удара, как пишет российский ресурс, была выведена из строя установка С-300.

Напомним, ранее сегодня городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что силы ПВО уничтожили 16 ракет в небе над столицей Украинского государства.