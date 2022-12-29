Представители СМИ РФ попросили спикера главы государства Дмитрия Пескова прокомментировать серию взрывов на аэродромах в разных уголках страны-террориста, которую, по мнению пропагандистов, устроили «украинские дроны».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Быстрый Фокус».

Также у представителя администрации президента хотели узнать, защищена ли Москва от «вражеских» атак беспилотниками, однако пресс-секретарь Путина отказался отвечать на этот вопрос.

По словам Пескова, Кремль этими вопросами не занимается и «переадресовал» представителей СМИ в другие ведомства.

«Смотрите, вы мне задаете вопрос, которым администрация президента не занимается. Поэтому я переадресую вас в другие ведомства – вы их прекрасно знаете», — сказал спикер Путина.

Ранее Песков заявил, что Россия не уйдет с украинских территорий деже в случае «мира».