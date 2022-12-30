Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», такое мнение озвучил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг в интервью DPA.

Согласно словам генсека НАТО, сейчас нет абсолютно никаких признаков того, что диктатор РФ Путин изменил общую цель относительно войны против Украинского государства. Точнее, он все также стремится получить контроль над страной. В частности, тому свидетельствует то, что РФ мобилизовала много новых войск, в частности и обученных воевать.

Дословно из заявления Столтенберга:

«Они показали свою готовность терпеть огромные потери. Кроме того, они обращаются к иным авторитарным режимам, в том числе и Ирану, чтобы получить еще больше боеприпасов и оружия. Это еще далеко не конец. Ведь войны непредсказуемы, однако нам необходимо готовиться к долгосрочным и новым наступлениям со стороны Российской Федерации. Мы не должны недооценивать Россию».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ранее Столтенберг предупредил о подготовке Российской Федерации к новому наступлению на Украину.