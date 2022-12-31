Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW, США).

Отмечается, что своим указом российский диктатор открыл двери для дальнейшей институциализации коррупции из-за манипуляций российской внутренней правовой сферой. На днях, а точнее 29 декабря он одобрил указ, который освобождает всех российских чиновников, в частности, военных и сотрудников правоохранительной сферы, от обязанности публиковать декларации о доходах.

Примечательно, что действие такого указа распространяется на военных, работников МВД, которые служат в Росгвардии, пенитенциарщиков, а также работников следственной системы и лиц на должностях во временно захваченных районах Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

Кроме того, указ также упраздняет запрет на получение военнослужащими «благотворительных» подарков в связи с участием в боевых действиях на территории Украины.

В свою очередь в издании The Insider отмечает, что данным указом глава Кремля фактически разрешает чиновникам РФ, которые вовлечены в войну в Украине, конфисковать частную собственность жителей Украины на оккупированных территориях. Ведь эта самая собственность может с юридической точки зрения классифицироваться в качестве «благотворительных подарков».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ГУР МОУ рассказали, что Путин начал понимать, с какими большими проблемами столкнулась Россия.