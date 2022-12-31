Как передает «НБН«, об этом сказано в материале издания Yle.

Вместе с тем политик сказала, что поддержка Финляндией Украины будет продолжаться и, в конечном счете, страна-террорист в этой войне обречена на поражение.

«Россия не сможет выиграть эту войну. Мир, в котором сверхдержавы без демократических ценностей пытаются порабощать другие страны, не соблюдая устав ООН и не обращая внимания на страдания, нужно навсегда оставить в прошлом. У России все меньше и меньше друзей», — сказала премьер Финляндии.

Также Марин считает, что нужно придерживаться европейской самодостаточности. Премьер-министр Финляндии считает, что энергетический кризис, война в Украине и пандемия коронавируса продемонстрировали кричащую зависимость Европы от других стран.

«Наша задача – усиление нашей стратегической автономии, то есть самодостаточности Европы, ее устойчивости и наших партнерских отношений в мире, в том числе с другими демократическими странами», – сказала глава правительства.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Москва решила усилить ПВО на Новый год.