Как сообщает «НБН«, об этом сказано в материале пропагандистского агентства ТАСС со ссылкой на свое так называемое оборонное ведомство.

В частности, отмечается, что за все время выходных и новогодних праздников на боевом дежурстве по противовоздушной обороне будут находиться около 20 тысяч военнослужащих, представляющих российское объединение противовоздушной и противоракетной обороны.

«Перед объединением ПВО-ПРО особого назначения ВКС РФ поставили задачи обеспечивать противовоздушную и противоракетную оборону Москвы и центрального промышленного района РФ», — сказано в сообщении.

В то же время, по информации российских СМИ, в новогоднюю ночь жители Белгорода на городской площади получат карты укрытий.

Следует напомнить, что в течение декабря на ряде российских аэродромов прогремели взрывы, в результате которых были повреждены некоторые бомбардировщики. Кроме того, известно о ликвидации и ранении нескольких российских военнослужащих. Как обычно, в оборонном ведомстве страны-агрессора вину за эти атаки возложили на Украину.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что России не удалось устроить блекаут в канун Нового года.