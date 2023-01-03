Как информирует «НБН», об этом сообщили телеграм-каналы.

На обнародованном в Сети видео видно, как над городом в результате масштабного пожара поднялся огромный клуб дыма. Сейчас достоверно еще неизвестно о причине пожара. Официальные власти России также пока что не комментируют инцидент.

Немного позже местные телеграмм-каналы озвучили данные о том, что в Новом Осколе загорелся военный объект. В настоящее время там громко взрываются боекомплекты.

Ранее сегодня мы уже писали о «бавовне» под Курском и Воронежом.