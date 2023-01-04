В своем Telegram-канале чиновник прокомментировал взрывы в Ростове. По его словам, вечером 3 января около 22:00 сработала система противовоздушной обороны в 7 километрах от села Султан Салы в Мясниковском районе области, информирует «НБН».

По словам губернатора, на высоте 2,5 км обнаружили «малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру». Было принято решение его сбить.

Голубев попытался заверить россиян, что ПВО проявила «высокий профссионализм» в борьбе с «шаром», призвав ростовчан сохранять спокойствие.

«Для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства. Небо прикрыто средствами противовоздушной обороны», — заявил чиновник.

Напомним, что вчера российские Telegram-каналы также сообщали о «хлопках» под Воронежем и Курском.