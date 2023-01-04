Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В частности, СМИ пишут, что глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу заявил:

«Фрегат совершит поход по водам Индийского и Атлантического океанов, а также Средиземному морю. Во время похода «Адмирал Горшков» будет отрабатывать применение гиперзвуковых ракет «Циркон».

В свою очередь согласно словам командира корабля Игоря Крохмаля, судно перед походом прошло «полный цикл подготовки».

Он добавил:

«На корабль был загружен боекомплект ракет «Циркон», а также «Калибр», торпедное вооружение и средства ПВО с артиллерией. Экипаж судна готов к выполнению задач боевой службы».

Напомним, ранее в ВСУ рассказали о вероятной дате возможного следующего массированного обстрела Россией Украины.