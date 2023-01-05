Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», об этом говорится в материале Politicо.

В материале говорится, что в Вашингтоне начали вести закрытые переговоры об изъятии боеприпасов времен холодной войны. Одна из таких программ была уже запущена. Планируется, что ракеты для давно уже снятых с производства систем ПВО США HAWK получат необходимое обновление для отправки в бой против захватчиков РФ.

Также говорится о том, что эти ракеты будут работать в паре с несколькими пусковыми установками, которые власти Испании пообещали отправлять Украинскому государству. Сама система HAWK по настоящее время используется на территории Европы и других государств. Однако в начале 1990-х годов американская армия вывела ее из экспулатации в пользу системы «Пэтриот».

Помимо того в США также ищут способы перекрыть поставки БПЛА Ирана Российской Федерации для ведения войны против Украинского государства.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Иран и РФ налаживают маршруты для бесперебойных поставок оружия.