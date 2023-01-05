Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Washington Post, об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации главы Белого дома Джо Байдена. Он отметил, что поставки вышеуказанной военной техники исключаются по техническим причинам.

Согласно его словам, тяжелые танки Abrams M2 весят 55 тонн. Они имеют газотурбинный двигатель, который потребляет много топлива. Кроме того, эта техника может чаще ломаться, а также нуждаться в большом опыте обслуживания.

Цитата из материала, опубликованного американским изданием:

«Эти боевые танки настолько тяжелые, что бывшему главе государства Трампу отказали в планах включить их в празднование четвертого июля 2019 года в Вашингтоне, основываясь на то, что стальные гусеницы разрушат дорожное покрытие улиц дорог».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что посол Украины в Германии выразил уверенность в том, что ВСУ получат танки Leopard 2 от Германии.