Как информирует «НБН», в материале The Guardian говорится, что приблизительно сорок единиц такой военной техники Берлин передась для нужд Вооруженных сил Украины.

Неназванный высокопоставленный чиновник оборонного ведомства Германии подчеркнул, что Украинское государство получит сорок единиц БМП Marder. Эта техника должна прибыть в Украину уже в первом квартале 2023 года.

Ранее мы уже писали о том, что глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, какой будет военная поддержка Украинского государства от союзников в 2023-м году. В частности, он подчеркнул, что Украина получит все необходимое вооружение.