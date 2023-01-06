Как информирует «НБН», в Телеграм он буквально взорвался оскорблениями в адрес украинцев, а также европейцев. Причиной тому стало скептическое отношение к предложению российского диктатора Путина о прекращении огня на Рождество.

В частности, он заявил, что украинцам «была протянута рука христианского милосердия». Однако когда наша страна отказалась, то «большая часть военных РФ, которые участвуют в «спецоперации», спокойно выдохнули».

Медведев также добавил, что ему весьма жаль тех людей, которые якобы не смогут сходить в церковь из-за такого решения украинской стороны.

Более того, он назвал украинцев «свиньями», которые «не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности». Он добавил, что украинцы понимают исключительно «грубую силу».

Помимо того, Дмитрий Медведев начал оскорблять политиков из Европы, которые не оценили предложение Путина. В том числе, комментируя слова руководителя внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок, что Путин вернул бы солдат своих домой, если бы стремился к миру, Медведев сказал:

«Наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных».

Напомним, ранее мы писали о том, что Андрей Ермак анонсировал масштабное контрнаступление ВСУ.