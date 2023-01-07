Как передает «НБН», высокопоставленный священнослужитель осмелился заявить, что украинцы и россияне якобы являются одним народом.

«Вне сомнений, это один народ, который вышел из Киевской купели Крещения, однако уже достаточно большой народ, начиная от Белого моря и заканчивая Черным. Православная церковь была и продолжает оставаться силой, которая скрепляет этот народ», — поразмышлял глава РПЦ в комментарии телеканалу «Россия 1».

В то же время Кирилл считает, что сейчас между Киевом и Москвой существует политический раскол, так как украинская сторона встала на путь развития, кардинально отличающийся от российского.

«Есть политический раскол. Все дело в том, что украинская сторона заявила о кардинальном изменении своего политического и, можно сказать, исторического развития. Но этот новый вектор не имеет ничего общего с российским, вот в чем дело», — не прекращал свой откровенный бред глава РПЦ.

Вместе с тем Кирилл уверен, что со стороны его церкви будут прикладываться все усилия, чтобы «не допустить вражду между украинцами и россиянами».