Как передает «НБН» со ссылкой на La Repubblica, представитель Белого дома призвал Рим в кратчайшие сроки передать Украине новые системы ПВО.

Издание, в частности, отмечает, что собеседники обсудили российскую агрессию против Украины и выразили готовность обеспечить Киев вооружением различных видов. Благодаря системам противовоздушной обороны украинские военные смогут обеспечить охрану объектов критической инфраструктуры.

По информации источников La Repubblica, Вашингтон оказывал давление на Рим для как можно быстрой передачи Киеву систем ПВО, в первую очередь комплекса SAMP/T итальянско-французского производства. Журналисты отмечают, что на политическом уровне уже принято соответствующее решение, теперь дело только за официальным указом правительства Италии.

Ранее итальянские сенаторы преимущественным количеством голосов приняли резолюцию правительства о передаче Украине военной помощи до конца 2023 года. В свою очередь итальянский премьер-министр Джорджия Мелони заверила, что в Риме изучат вопрос передачи Украине систем ПВО.