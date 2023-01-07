Как передает «НБН«, такое заявление в комментарии телеканалу MTV Uutis озвучил руководитель оборонного комитета страны Антти Хаккянен.

По мнению высокопоставленного чиновника, все европейские страны в соответствующей степени должны оказывать помощь Украине, но для Финляндии собственная обороноспособность играет ключевую роль.

«Если Украина начнет получать от Европы больше танков, то к этому должна быть вовлечена и Финляндия. Безусловно, наш вклад будет небольшим, так как мы, будучи пограничной с Россией страной, должны, прежде всего, обеспечивать свою обороноспособность», — отметил Хаккянен.

В то же время он пояснил, что множество стран Европы по сравнению с Финляндией в большей степени могут помочь Украине с поставками бронетехники.

Ранее Микко Савола, которого назначили временно исполняющим обязанности главы Минобороны Финляндии, анонсировал 12-й пакет военной помощи для Украины. В то же время высокопоставленный чиновник пояснил, что в связи с соображениями безопасности информация о содержании нового пакета держится в секрете.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что посол Украины в Германии убежден в поставках Украине танков Leopard 2.