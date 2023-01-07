Согласно данным Пентагона, как пишет «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», эта структура в полной мере является подконтрольна Кремлю. С таким заявлением во время брифинга выступила представитель оборонного ведомства Штатов Лора Купер.

Она отметила, что взаимодействие частной военной кампании «Вагнер» и регулярных частей армии России не является традиционным, однако вагнеровцы – это не в полной мере независимая организация.

Купер подчеркнула, что террористы «Вагнер» действуют как часть полномасштабного вторжения России при поддержке Кремля и военачальников РФ.

Также она добавила, что они «новаторским образом» применяют ресурсы Российской Федерации, привлекая сотни «каторжников», посылая их на убой в Украину.

Напомним, ранее в США пояснили, зачем Пригожину так нужно захватить Бахмут.