Как информирует «НБН», об этом он написал в Телеграм.

Дословно из обнародованного Кадыровым сообщения:

«На протяжении последнего времени мы вовсе не говорим о технике и долларах, которые Евросоюз и Штаты выделяют Украине. Вся та техника, которая им поступает, это неоправданная сила. Нам абсолютно не о чем беспокоится. И те средства, которые сегодня списывают, говоря об Украине, руководители США и Европы, это вообще копейки, так как до них доходят только пятнадцать процентов. Так что переживать не о чем. Единственное, о чем нам с вами нужно переживать, беспокоится, это о том, что Российская Федерация может сесть за стол переговоров. Это единственное, чего нам нужно бояться. Никакие оружие и техника нам не страшны. Не страшны нам их копейки, которые выделяются Киеву. Даже если по началу кто-то был против, то уже сегодня все прекрасно понимают, что Россия отстаивает собственные интересы и борется на украинской территории с шайтанами, а на своей земле. Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области – это часть России».

Ранее Кадыров рассказал о целях РФ в войне против Украины.