Как передает «НБН«, в пресс-службе Минобороны страны-террориста пояснили, что таким образом они решили «возместить» за удар украинских Вооруженных сил по месту расположения путинской армии во временно захваченной Макеевке.

«В населенном пункте Макеевка была проведена операция возмездия, которая стала ответом на удар в первые минуты января по месту временного пребывания российских военных. За последние сутки удалось вскрыть пункты временной дислокации представителей украинской армии в Краматорске», — подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, по данным пресс-службы российского ведомства, в зданиях общежитий, принадлежащих училищу №28 было якобы найдено свыше 700 военных и в общежитии №47 — более 600. К тому же, несмотря на то, что эти общежития не представляли собой места расположения ВСУ, россияне похвастались «уничтожением свыше 600 военнослужащих».

Отметим, что ночью в Краматорске прогремела серия громких взрывов. Спустя некоторое время руководство Донецкой области подтвердило нанесение войсками России семи ракетных ударов по Краматорску и два — по Константиновке.