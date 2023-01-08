Как сообщает «НБН«, такую информацию предоставили в мониторинговой группе «Беларускі Гаюн«.

«На сегодняшний день на аэродром в Мачулищах» уже прибывают борта ВКС России. В том числе, доставлено девять вертолетов Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ, причем на части из них заметили символику «Z». Кроме того, с 8 по 12 число текущего месяца в Республику Беларусь прибудет авиационная составляющая России с целью проведения учений», — указано в сообщении.

Также мониторщики не исключают, что в этот период самолеты ВКС России будут располагаться на аэродромах в Барановичах и Мачулищах. При этом есть вероятность задействования Лидийского, Лунинецкого и Бобруйского аэродромов.

Ранее стало известно о решении Минобороны Беларуси опять продлить совместные с Россией учения по крайней мере до 16 января.