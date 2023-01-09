Как информирует «НБН», с таким заявлением выступил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Дословно из заявления генсека НАТО:

«В Североатлантическом Альянсе мы также имели точную информацию разведки относительно наращивания сил России вдоль границы с Украиной, а также мы знали об их конкретных планах. Мы озвучивали данную информацию и месяцами предупреждали о вероятном вторжении. Мы не один раз прилагали весьма большие политико-дипломатические усилия для предотвращения военных действий».

Однако президент России Владимир Путин все же принял решение идти в атаку.

Ранее Йенс Столтенберг предупредил о вероятном новом масштабном наступлении России на Украину.