Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении телеграмм-канала BAZA.

Дословно из обнародованного сообщения:

«В новом году произошел новый поджег военкомата. На этот раз инцидент произошел в Братске. Нападению был подвержен военный комиссариат, который находится на улице Рябинской. Приблизительно в два часа ночи охранник заметил, как дым идет из здания. Он тут же вызвал пожарных. Как оказалось, кто-то бросил в окно помещения на первом этаже зажигательную бутылку. На место прибыли несколько экипажей пожарных. Огонь удалось потушить прежде, чем он охватил все здание. Самого поджигателя продолжают искать».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что сыну Пескова позвонили из военкомата.