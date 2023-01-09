Как информирует «НБН», телеграм-канал «СтратКом ЗСУ» опубликовал соответствующее видео.

Известно, что пожар начался в учебной части палаточного лагеря. Вероятными виновниками пожара назвали пьяных офицеров. Согласно информации, озвученной одним из мобилизованных, пожарная машина, которая дежурила в части, якобы оказалась неисправной.

В итоге российским захватчикам пришлось ждать местных спасателей.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Иркутской области Российской Федерации неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата.