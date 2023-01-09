Как информирует «НБН», Столтенберг отметил, что буквально через несколько часов после вторжения РФ в Украину, НАТО активировало оборонные планы, увеличив военное присутствие в регионах от Балтийского до Черного моря.

Дословно из заявления генсека Альянса:

«Теперь же мы имеем еще больше солдат, которые пребывают в состоянии повышенной боевой готовности. И это вовсе не для того, чтобы спровоцировать конфликт, но для того, чтобы война на территории Украины не превратилась в полномасштабную войну между РФ и НАТО. И устранить любое место для недоразумений и неправильных оценок в Москве относительно нашей способности и желания защитить территорию Альянса. Мир может обеспечить прочная оборона».

Напомним, ранее Столтенберг заявил о том, что НАТО месяцами предупреждало о вторжении РФ в Украину.