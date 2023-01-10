Во вторник, 10 января, на пресс-конференции глава правительства сообщил, что Министерство обороны Армении официально проинформировало объединенный штаб ОДКБ, что Ереван не считает целесообразным проводить военные учения на своей территории, информирует «НБН» со ссылкой на News.am.

«Мы не считаем целесообразным проведение таких военных учений на территории Республики Армения в этой ситуации. В этом году эти военные учения не состоятся», — заявил премьер-министр.

Также Пашинян прокомментировал сообщения о том, что Ереван поставил РФ ультиматум относительно того, что, если Лачинский коридор не будет открыт до 10 января, Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности.

«Я не считаю, что мы должны говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. То, что мы должны сказать об этой ситуации, уже было сказано, и, по большому счету, добавить нечего», — отметил глава правительства.

Отметим, что в ноябре секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о том, что Украина переживает за жизни глав Армении, Казахстана и Беларуси.