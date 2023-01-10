На брифинге представитель Госдепа США заявил, что усиление влияния Пригожина в России – признак отчаяния Кремля в связи с многочисленными поражениями оккупантов в Украине, информирует «НБН».

«Ну, это определенно пахнет отчаянием», — сказал американский чиновник.

По словам Прайса, страна-агрессор все чаще выбирает более радикальные средства переброски сил за пределы РФ в Украину. На сегодня десятки тысяч оккупантов связаны не с армией государства-террориста, а с ЧВК «Вагнер».

Представитель Госдепа напомнил, что в большинстве случаях «вагнеровцы» были осуждены за тяжкие и насильственные преступление, однако им пообещали помилование за участие в «спецоперации» в Украине.

«Это само по себе противно. Правозащитные группы осудили это. Мы указали на то, что это пахнет отчаянием. Это не изменит окончательного хода битвы», — констатировал Прайс.

Ранее западные СМИ рассказали, почему Пригожину важно захватить Бахмут Донецкой области.