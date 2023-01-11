Парковка с автомобилями вспыхнула на территории «Новой Москвы», недалеко от нее разлилось и горит около тонны дизельного топлива, которое стекает в канализацию. Известно, что огонь охватил около 50 квадратных метров, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-каналы Klymenko Time и SHOT.

Солярка, которая утекла в канализацию, также загорелась, из-за чего на станции метрополитена «Рассказовка» произошел масштабный подземный пожар, из-под земли начали вырываться огненные гейзеры.

Тушить пожар в метро оказалось проблематично, поскольку не понятно, из какой решетки, люка или земной расщелины в очередной раз вылетит пламя.

Отметим, что на днях произошел пожар в Иркутской области. Неизвестный бросил в окно военкомата «зажигательную бутылку».