В Минобороны Беларуси заявили, что генерал возглавил комиссию оборонного ведомства Российской Федерации, которая прибыла для проведения инспекции войск страны-оккупанта на полигонах ВС РБ, информирует «НБН».

В ходе работы командующий Сухопутными войсками ВС России дал оценку качеству занятий и готовности группировки РФ «выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Напомним, что Салюков вместе с генералом Сергеем Суровикиным и замглавы Генштаба ВС РФ Алексеем Кимом стал заместителем нового командующего оккупационной армией Путина Валерия Герасимова.