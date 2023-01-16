Отвечая на вопрос корреспондента издания «Европейская правда», чиновница отметила, что стране-агрессору не удастся одновременно набрать в армию Путина 500 000 человек и обеспечить их надлежащую подготовку для очередного наступления, информирует «НБН».

По словам Шерман, во время встречи с украинскими чиновниками в Киеве она обсуждала возможность объявления в РФ очередных масштабных мобилизационных мероприятий и то, как можно этому противодействовать.

Заместитель государственного секретаря США также отметила, что вызывает беспокойство не только факт мобилизации в России, но и то, что Путин готов пожертвовать большим количеством жизней своих граждан, совершая вторжение в суверенное государство.

Напомним, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, когда путинские оккупационные войска могут пойти в наступление.