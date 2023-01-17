Как сообщает «НБН«, с таким заявлением в комментарии Bloomberg выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Я постоянно думаю по поводу ситуации. Наши действия постоянно согласовываются с партнерами и друзьями – мы никогда не будем совершать действия в одиночку», — так Шольц прокомментировал вероятность передачи танков в Украину.

Более того, глава правительства Германии подчеркнул, что его страна готова поддерживать Украину «столько, сколько понадобится, используя для этого все возможные средства». В то же время высокопоставленный политик добавил, что сейчас одно из важнейших заданий – сделать все для недопущения войны между РФ и НАТО.

Следует отметить, что именно от точки зрения немецкого правительства зависит решение других стран о поставках в Украину танков Leopard, так как это требует принятия соответствующего решения. В свою очередь глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес призвал Берлин дать разрешение на передачу Leopard для ВСУ.