Во время посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге кремлевский диктатор посетовал на то, что российские предприятия, которые производят оружие, лишились части дохода из-за отказа зарубежных покупателей оплачивать товар.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на сайт пресс-службы Кремля.

Путин сообщил, что некоторые иностранные покупатели «не выполняют в полном объеме свои обязательства» из-за чего производители РФ теряют деньги. Российский лидер уточнил, что клиенты получают продукцию, но не рассчитываются за нее.

Глава Кремля сообщил, что сейчас внешний рынок для государства-террориста «отошел на второй план», призвав сосредоточиться на обеспечении оккупационных войск РФ для войны против украины.

Ранее Путин пригрозил наказанием тем, кто «притесняет» Русскую православную церковь в Украине.