Пристань для яхт в Ларнаке

Яхтенная марина Ларнаки – крупнейшая инвестиция на Кипре общей стоимостью 1,2 миллиарда евро, с роскошными сооружениями. Ее строительство сделает Ларнаку главным средиземноморским туристическим направлением, а цены на апартаменты будут расти быстрее.

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Аэропорт и развитая инфраструктура

На Кипре всего два аэропорта: один в Ларнаке, другой в Пафосе. Ларнака — единственный крупный город с собственным аэропортом и морским портом, оба играют важную роль в экономике страны.

Центр города находится всего в нескольких минутах езды от аэропорта, в самом городе много магазинов, ресторанов, кафе и баров. Большинство популярных достопримечательностей находятся в нескольких минутах ходьбы.

Возможности для аренды

Ларнака востребована как у туристов, так и местного населения, которые выбирают локацию из-за близкого расположения к Никосии — столице и основному бизнес-центру Кипра. Но в отличие от столицы, здесь есть пляжи, большой поток отдыхающих с мая по ноябрь.

Ларнака во многих отношениях удачливее как туристическое направление. Плюс, в последнее десятилетие город стал магнитом для иностранных компаний поскольку это отличный логистический хаб.

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Растущий рынок

Считается, что Никосия и Лимассол уже достигли бурного роста цен на недвижимость. На очереди Ларнака. Это не преувеличение, а естественный ход событий, поскольку третий по величине город вызывает интерес к покупке, инвестированию в жилые помещения для сдачи в аренду.

Если говорить более подробно, то бум на недвижимость в Никосии «вытеснил» молодые пары из центра города, и они стали покупать жилье в пригородных районах. Люди быстро поняли, что лучше жить у моря в районе Ларнаки, чем в пригороде Никосии, который находится всего в 10-15 минутах езды. Отметим, что цена за квадратный метр в Ларнаке более доступна, а возможности для сдачи в аренду гораздо шире.

Ларнака подходит для семейной жизни

Кипр входит в число самых безопасных мест для жизни. Торгово-развлекательные центры, рестораны, кофейни, спортивные центры, больница, пристань для яхт — все это активно развивается в городе. Система образования предлагает множество британских частных школ, обучение в которых дешевле, чем в Европе. Многие семейные пары выбирают Ларнаку для жизни, что станет стабильным доходом для инвесторов, сдающих квартиры в аренду.

Инвестиционные помещения в Лимассоле и Никосии считаются дорогими по сравнению с доступностью, которую предлагает Ларнака. Инвестирование в недвижимость города является наиболее разумным вариантом вложения средств.