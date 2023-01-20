Как передает «НБН«, в своем Telegram-канале политик похвастался, что уже начал подготовку мусульманских священнослужителей в Украине.

В частности, в одном из российских университетов спецназа уже завершилась подготовка первой группы богословов из духовного управления мусульман.

«Благодаря нашим лучшим инструкторам, они обучились, как безопасно обращаться с оружием, освоили базовые навыки тактико-огневой подготовки и оказания доврачебной медицинской помощи. Продолжительность занятий составила 7 дней», — сообщил Кадыров.

Также он добавил, что муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, прошедший курс полной подготовки, заверил, что служители культа при первой необходимости готовы отправиться на войну в Украину, «чтобы внести свой посильный вклад в победу нашего государства над слугами сатаны». Рамзан Кадыров добавил, что свыше трех сотен кадиев и имамов мечетей Чечни намерены пройти боевую подготовку у представителей спецназа.

Напомним, что в октябре прошлого года подконтрольный Кремлю глава Чечни заявлял, что идет не спецоперация Путина, а военные действия, в которых участвуют «православные, мусульмане и сатанисты».