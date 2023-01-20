Как сообщает «НБН«, об этом информирует издание «Медуза«, сославшись на данные Telegram-канала «Сирена»

По информации автора видео, съемки ролика состоялись еще 6 января вблизи поселка Заречье, что в Одинцовском городском округе Москвы. Сама резиденция Путина в Ново-Огарево расположена за десять километров от места нахождения ПВО. Кроме того, сообщается, что установка была обнаружена в связи с громким звуком. Согласно предварительным сведениям, речь идет о зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь С1».

Также журналисты «Медузы» добавили, что вчера вечером в интернете начали публиковать фото и видео с системами противовоздушной обороны, расположенных на крышах домов и площадках российской столицы. В общей сложности есть информация о пяти подобных установках. Уже опубликовано несколько видеозаписей и фотоснимков, на которых запечатлены «Панцирь-С1», которые находятся на крышах нескольких зданий столицы РФ.

В то же время российские Telegram-каналы, а также OSINT-специалисты в западных странах опубликовали кадры здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной, где, как сообщается, также установлен «Панцирь-С1».