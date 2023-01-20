Как передает «НБН» со ссылкой на «ЛИГУ«, с соответствующим заявлением руководитель Пентагона выступил во время брифинга, посвященного итогам встречи в Рамштайне.

«Я уверен, что вы слышали заявление министра обороны Германии, согласно которому решение о предоставлении танков Leopard пока не принято. В то же время мы особое внимание уделили тому, что Украина располагает всеми необходимыми возможностями и способностью к обороне, чтобы уже сейчас добиться успеха уже сейчас», — пояснил Остин.

Он также подчеркнул, что определенное окно возможностей есть с сегодняшнего дня и примерно до весны, когда украинские Вооруженные силы смогут начать свои контрнаступательные действия. Но времени для этого осталось не так много, нужно накопить все необходимые для этого возможности.

В то же время, в ответ на вопрос о поставках Соединенными Штатами танков Abrams руководитель Пентагона сказал, что у него «пока нет информации по этому поводу». Между тем, украинские власти постоянно настаивают на необходимости как можно быстрого получения танков, так как без этого нельзя выгнать российских оккупантов из территории нашей страны.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что генерал США Милли рассказал, смогут ли ВСУ в этом году изгнать оккупантов из Украины.