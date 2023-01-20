Как сообщает «НБН» со ссылкой на «24 канал«, хозяин Кремля ознакомился с содержанием выступления министра обороны Сергея Шойгу.

В свою очередь, спикер российского правителя Дмитрий Песков сказал, что среди тем заседания стали военные действия в Украине и вопросы социально-экономического характера. Кроме того, Шойгу сообщил о визите в штаб «операции» в первые дни недели. Также Песков рассказал, что Путин поделился впечатлениями о своих недавних телефонных разговорах.

Ранее стало известно о кадровых ротациях в военном командовании страны-агрессора. Теперь вместо единомышленника Евгения Пригожина Сергея Суровикина российский Генштаб возглавляет Валерий Герасимов. Со слов российского оппозиционного публициста и политика Андрея Пионтковского, у Путина не было другого выхода, кроме такого шага. Более того, эксперт утверждает, что Суровикина сильно унизили, так как его не просто лишили должности, но и назначили заместителем к тому, кто пришел ему на замену.

Ранее Арестович пояснил, почему Путин принял решение об отстранении Суровикина.