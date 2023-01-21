Как сообщает «НБН«, об этом пишут авторы статьи издания Army Recognition.

Отмечается, что еще весной правительство США призвало Кипр оказать Украине военную помощь в виде передачи советской техники, которая есть в запасе. Это касалось

зенитно-ракетных комплексов ТОР-М1 и С-300, а также танков Т-80У, БМП-3, истребителей Ми-35 и вертолетов. В ответ на это Кипр сообщил Германии, что готов отдать советские танки в обмен на Leopard 2. Правительство Шольца пока никак не прокомментировало эту просьбу.

Кипрская сторона хотела бы получить танки от греческих партнеров, которые уже имеют их на своем вооружении. На сегодняшний день в арсенале Греции 170 Leopard 2A и 183 единицы Leopard 2A4GR 1980-х годов выпуска, но сейчас проводится их модернизация. Тем временем Греция заинтересована в получении более новых версий Leopard 2 в обмен, с целью не допустить истощения своей армии на фоне обострения с Турцией.