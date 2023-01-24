Как передает «НБН«, об этом информирует CNN со ссылкой на украинских и западных чиновников.

«Высокопоставленные должностные лица в Вашингтоне и на Западе призвали украинских коллег вместо жестоких многомесячных боев за восточный город Бахмут свое внимание сосредоточить на наступление в южной части Украины. Для этого нужно использовать преимущества современной техники, для приобретения которой западные партнеры потратили миллиарды долларов», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что почти шесть месяцев подряд защитники территориальной целостности Украины «нога в ногу» продолжают идти с российскими захватчиками на бахмутском направлении. Из-за активных боев и обстрелов город оказался фактически целиком разрушенным.

«Этот бой жестокий и изнурительный», — сказал один из представителей разведки стран Запада и подчеркнул, что каждая сторона обменивается несколькими тысячами выстрелов из артиллерии.

Ранее мы писали о прогнозе ISW относительно вероятного большого наступления со стороны РФ.